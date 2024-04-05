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Dayı Lakabıyla Dillere Düşen Galatasaraylı Kerem Demirbay'ın Kıyafet Tercihi Yine Çok Konuşuldu

Dayı Lakabıyla Dillere Düşen Galatasaraylı Kerem Demirbay'ın Kıyafet Tercihi Yine Çok Konuşuldu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.04.2024 - 10:07

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Kerem Demirbay, paylaşımı ile taraftarların diline düştü. Demirbay'ın kombini sosyal medyada gündem oldu.

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Yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay, performansının yanı sıra tarzıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay, performansının yanı sıra tarzıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

30 yaşındaki futbolcu, ülkemize geldiği ilk gün Türk televizyon tarihinin en iyi yapımları arasında gösterilen Ezel'in fenomen karakteri Ramiz Dayı'ya benzetilerek ilgileri üstüne toplamıştı.

30 yaşındaki futbolcu, ülkemize geldiği ilk gün Türk televizyon tarihinin en iyi yapımları arasında gösterilen Ezel'in fenomen karakteri Ramiz Dayı'ya benzetilerek ilgileri üstüne toplamıştı.

Tecrübeli orta sahanın son paylaşımı yine çok konuşuldu.

Tecrübeli orta sahanın son paylaşımı yine çok konuşuldu.

İşte Demirbay'ın paylaşımı 👇

İşte Demirbay'ın paylaşımı 👇

Ve kendisine gelen yorumlar 😂

Ve kendisine gelen yorumlar 😂
twitter.com
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twitter.com
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twitter.com
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Karianos Karia

Çok kötü bir seçim.

Yusuf

Not: AKP li seçmen.

Theo

Paspal herif ya