Dayı Lakabıyla Dillere Düşen Galatasaraylı Kerem Demirbay'ın Kıyafet Tercihi Yine Çok Konuşuldu
Dayı Lakabıyla Dillere Düşen Galatasaraylı Kerem Demirbay'ın Kıyafet Tercihi Yine Çok Konuşuldu
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Kerem Demirbay, paylaşımı ile taraftarların diline düştü. Demirbay'ın kombini sosyal medyada gündem oldu.
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Yaz transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay, performansının yanı sıra tarzıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcu, ülkemize geldiği ilk gün Türk televizyon tarihinin en iyi yapımları arasında gösterilen Ezel'in fenomen karakteri Ramiz Dayı'ya benzetilerek ilgileri üstüne toplamıştı.
Tecrübeli orta sahanın son paylaşımı yine çok konuşuldu.
İşte Demirbay'ın paylaşımı 👇
Ve kendisine gelen yorumlar 😂
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Çok kötü bir seçim.
Not: AKP li seçmen.
Paspal herif ya