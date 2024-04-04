Balıkesirspor'un Futbolcusu Batuhan Süer Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'ye Benzerliği ile Dikkat Çekti

TFF 3. Lig 26. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Sebat Gençlikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Balıkesirspor'un maç sonunda sosyal medya hesabından yaptığı galibiyet paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı-beyazlıların sağ beki Batuhan Süer, Mauro Icardi'ye benzetildi.