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Balıkesirspor'un Futbolcusu Batuhan Süer Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'ye Benzerliği ile Dikkat Çekti

Balıkesirspor'un Futbolcusu Batuhan Süer Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi'ye Benzerliği ile Dikkat Çekti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
04.04.2024 - 21:18

TFF 3. Lig 26. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Sebat Gençlikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Balıkesirspor'un maç sonunda sosyal medya hesabından yaptığı galibiyet paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı-beyazlıların sağ beki Batuhan Süer, Mauro Icardi'ye benzetildi.

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Uzun yıllar formasını giydiği İtalya'nın Inter ekibinde sergilediği başarılı performansla tüm dünyada tanınan Icardi, Paris Saint-Germain macerasının ardından Galatasaray ile yeniden kariyerinin zirvesine çıktı.

Uzun yıllar formasını giydiği İtalya'nın Inter ekibinde sergilediği başarılı performansla tüm dünyada tanınan Icardi, Paris Saint-Germain macerasının ardından Galatasaray ile yeniden kariyerinin zirvesine çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın gol yükünü çeken Arjantinli, kısa sürede adeta taraftarların sevgilisi haline geldi.

Sarı-kırmızılı takımın gol yükünü çeken Arjantinli, kısa sürede adeta taraftarların sevgilisi haline geldi.

Ligdeki son Hatayspor maçında da takımın tek golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yolunda önemli anlardan birine imza attı.

Ligdeki son Hatayspor maçında da takımın tek golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yolunda önemli anlardan birine imza attı.

Ülkemizde sarıya boyattığı saçlarıyla bir akım başlatan golcü, öyle ki Balıkesirspor futbolcusu Batuhan Süer'i de etkilemiş görünüyor.

Ülkemizde sarıya boyattığı saçlarıyla bir akım başlatan golcü, öyle ki Balıkesirspor futbolcusu Batuhan Süer'i de etkilemiş görünüyor.

Kırmızı-beyazlıların maç sonu paylaşımında yer alan Süer, bazı taraftarlara Mauro Icardi'yi anımsattı.

Kırmızı-beyazlıların maç sonu paylaşımında yer alan Süer, bazı taraftarlara Mauro Icardi'yi anımsattı.
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25 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada dikkat çekti 👇

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada dikkat çekti 👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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