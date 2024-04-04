Gündemde Onlar Var: Süper Kupa Maçı Öncesinde Gözler Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'na Çevrildi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu. Tarihi karar sonrasında sporun başlıca gündemi Fenerbahçe U19 takımı oldu. Peki genç takımda hangi futbolcular var?