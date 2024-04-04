Gündemde Onlar Var: Süper Kupa Maçı Öncesinde Gözler Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'na Çevrildi
Gündemde Onlar Var: Süper Kupa Maçı Öncesinde Gözler Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'na Çevrildi
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu. Tarihi karar sonrasında sporun başlıca gündemi Fenerbahçe U19 takımı oldu. Peki genç takımda hangi futbolcular var?
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Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına çıkartmayı planladığı 19 yaş altı futbol takımı, yer aldığı Elit A Ligi'nde lider durumda bulunuyor.
Sarı-lacivertli kulüp, 11 ekibin bulunduğu ligin geride kalan 16 haftalık bölümünde 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 36 puan topladı.
Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe tarihinin başarılı golcülerinden Semih Şentürk'ün yaptığı U19, son olarak ligde EMS Yapı Sivasspor'a 2-1 yenildi.
Takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Çağrı Fedai, 12 golle ligdeki gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.
Performansıyla öne çıkan bir diğer futbolcu ise Emirhan Arkutcu. 18 yaşındaki sağ kanat, bu sezon takımına 9 gol 5 asistlik katkı sağladı.
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Takım, son lig maçına ise şu 11 ile başladı: Ömer Bircan Camcı, Efekan Karayazı, Mustafa Emir Akyıldız, Yiğit Epözdemir, Mehmet Can Gülerer, Emirhan Arkutcu, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Çağrı Fedai.
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