Fenerbahçe'nin Süper Kupa Talebine TFF'den Yanıt
Fenerbahçe'nin Süper Kupa Talebine TFF'den Yanıt
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Süper Kupa'nın tarihinin değişmeyeceği ifade edilirken Fenerbahçe'nin talebine de yer verildi.
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