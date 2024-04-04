Herkesi Şaşırtan Açıklama! Galatasaray'ın Eski Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ten Süper Kupa Önerisi

2 Nisan'da kongreye giden Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa mücadelesine genç takım ile çıkma kararı alındığını duyurmuştu. Olayların nasıl şekilleneceği merak edilirken Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, Galatasaray'ın da maça genç takım ile çıkması gerektiğini ifade etti.