Herkesi Şaşırtan Açıklama! Galatasaray'ın Eski Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ten Süper Kupa Önerisi
Herkesi Şaşırtan Açıklama! Galatasaray'ın Eski Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ten Süper Kupa Önerisi
Kaynak: https://twitter.com/taktikmania
2 Nisan'da kongreye giden Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa mücadelesine genç takım ile çıkma kararı alındığını duyurmuştu. Olayların nasıl şekilleneceği merak edilirken Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, Galatasaray'ın da maça genç takım ile çıkması gerektiğini ifade etti.
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7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa karşılaşması için geri sayım başlandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, maça 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını açıkladı.
Bu karara karşın Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ten sarı-kırmızılı kulübe bir öneri geldi.
Taktik Mania'dan Alper Mert'in haberine göre Öztürk, Galatasaray'ın da karşılaşmaya genç takım ile çıkması gerektiğini ifade etti.
Öztürk, "Galatasaray, Fenerbahçe'nin gençlerini de korumak adına aynı şekilde U19 takımı ile sahaya çıkmalı. Süper Kupa bu şekilde Cumhuriyet'in 100. yılında gençlik şölenine dönüşür." dedi.
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