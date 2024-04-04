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FIFA Dünya Sıralaması Güncellendi: A Milli Futbol Takımı Büyük Düşüş Yaşadı

FIFA Dünya Sıralaması Güncellendi: A Milli Futbol Takımı Büyük Düşüş Yaşadı

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
04.04.2024 - 16:28

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyerek 40. sırada yer aldı. Avrupa Şampiyonası'nda grupta karşılaşacağımız rakiplerimiz ise yükselişe geçti.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.

Milliler, mart ayının son haftasında oynanan karşılaşmalarda Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya ise 6-1 mağlup olmuştu.

Milliler, mart ayının son haftasında oynanan karşılaşmalarda Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya ise 6-1 mağlup olmuştu.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.
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