FIFA Dünya Sıralaması Güncellendi: A Milli Futbol Takımı Büyük Düşüş Yaşadı
FIFA Dünya Sıralaması Güncellendi: A Milli Futbol Takımı Büyük Düşüş Yaşadı
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.
Milliler, mart ayının son haftasında oynanan karşılaşmalarda Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya ise 6-1 mağlup olmuştu.
Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.
Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.
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