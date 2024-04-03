Fiziksel Değişimi Dikkat Çekti! Arda Güler'in Spor Salonundan Yaptığı Paylaşım İlgi Odağı Oldu
Fiziksel Değişimi Dikkat Çekti! Arda Güler'in Spor Salonundan Yaptığı Paylaşım İlgi Odağı Oldu
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım, büyük ilgi gördü. 19 yaşındaki yetenek, paylaşımında antrenman yaptığı anlara yer verdi.
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak adını tüm dünyaya duyuran Arda Güler, İspanyol devinde daha fazla süre bulmak için fiziğini bir üst seviyeye çıkarma peşinde.
Sakatlığının ardından sıkı çalışan milli futbolcu, spor salonundan yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Genç yıldızın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kas gelişimiyle dikkat çeken futbolcu, paylaşımına da "İzin yok" notunu düştü.
Bu sezon eflatun-beyazlı formayla 7 maça çıkan Arda Güler, 98 dakika sahada kaldı ve bu sürede 1 gole imza attı.
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