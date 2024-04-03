Hasret Kaldık Böyle Görüntülere: Volkan Demirel Fernando Muslera'yı Sarılarak Tebrik Etti
Hasret Kaldık Böyle Görüntülere: Volkan Demirel Fernando Muslera'yı Sarılarak Tebrik Etti
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçıyla sarı-kırmızı kulüpteki 500. maçına çıktı. Karşılaşma sonunda Hatayspor'un teknik direktörü, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Muslera'yı tebrik etti ve ortaya oldukça güzel görüntüler çıktı.
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Galatasaray, Süper Lig’in 31’inci haftasında konuk ettiği Hatayspor’u 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda hanesine bir üç puan daha yazdırmayı başardı.
Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
500’üncü resmi maçına çıktığı için çok mutlu olduğunu belirten Uruguaylı, “500 maç dile kolay gerçekten. Çok zor, 13 yılda oldu bunlar. Aynı zamanda birçok kupa kazandık, ligde şampiyonluklar kazandık. Birçok büyük hoca ve birçok büyük oyuncuyla oynadık. Gerçekten uzun bir maceraydı” diye konuştu.
Muslera’nın açıklama yaptığı sırada Volkan Demirel'i görünce "Adam geldi" dedi Volkan Demirel de Uruguaylı kaleciyle ilgili, “Söylenecek bir şey yok. Türkiye’nin en iyisi şu an. Çok da seviyorum kendisini. 500 olmasa da bir 100, 200 maç daha oynayabilir” ifadelerini kullandı.
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