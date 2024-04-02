Arda Güler ile Ancelotti Tartıştı: "Carlo, Sıradan Bir Oyuncu Olmak İstemiyorum"
Arda Güler ile Ancelotti Tartıştı: "Carlo, Sıradan Bir Oyuncu Olmak İstemiyorum"
Real Madrid'in Athletic Bilbao karşısında 2-0 galibiyet aldığı karşılaşmada forma şansı bulamayan Arda Güler sonunda isyan etti. Athletic Bilbao maçının ardından Carlo Ancelotti ile görüşen Arda Güler memnuniyetsizliğini dile getirdi.
Ayrıntılara birlikte bakalım.
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Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Barcelona'nın 8 puan önünde bulunan Real Madrid yoluna dolu dizgin devam ederken Arda Güler krizi yaşandı.
Athletic Bilbao karşısında eflatun-beyazlılar 2-0 galip gelirken Arda Güler 90 dakika boyunca süre alamadı.
İspanyol basını, maçın ardından Arda Güler'in büyük bir hararetle Carlo Ancelotti ile tartıştığını yazdı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yanına giden genç oyuncu, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Realmadrid Exclusivo'a göre; Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum." dediği iddia edildi.
Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e sakin ve sabırlı olması gerektiğini söylediği iddia edilen haberde milli yıldızımızın daha çok süre almak istediği ifade edildi.
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Haberde "Arda'ya göre ise çok fazla maç oynamaması ya da sadece maçların son dakikalarında oynaması sinir bozucu." notu düşüldü.
Arda Güler'in Real Madrid'den kiralık gitmek istemediği biliniyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre ise Real Madrid 10 numara pozisyonu için Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz ile ilgileniyor.
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