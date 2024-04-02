Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler ile Ancelotti Tartıştı: "Carlo, Sıradan Bir Oyuncu Olmak İstemiyorum"

Arda Güler ile Ancelotti Tartıştı: "Carlo, Sıradan Bir Oyuncu Olmak İstemiyorum"

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 14:17

Real Madrid'in Athletic Bilbao karşısında 2-0 galibiyet aldığı karşılaşmada forma şansı bulamayan Arda Güler sonunda isyan etti. Athletic Bilbao maçının ardından Carlo Ancelotti ile görüşen Arda Güler memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Ayrıntılara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Barcelona'nın 8 puan önünde bulunan Real Madrid yoluna dolu dizgin devam ederken Arda Güler krizi yaşandı.

Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Barcelona'nın 8 puan önünde bulunan Real Madrid yoluna dolu dizgin devam ederken Arda Güler krizi yaşandı.

Athletic Bilbao karşısında eflatun-beyazlılar 2-0 galip gelirken Arda Güler 90 dakika boyunca süre alamadı.

Athletic Bilbao karşısında eflatun-beyazlılar 2-0 galip gelirken Arda Güler 90 dakika boyunca süre alamadı.

İspanyol basını, maçın ardından Arda Güler'in büyük bir hararetle Carlo Ancelotti ile tartıştığını yazdı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yanına giden genç oyuncu, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

İspanyol basını, maçın ardından Arda Güler'in büyük bir hararetle Carlo Ancelotti ile tartıştığını yazdı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yanına giden genç oyuncu, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Realmadrid Exclusivo'a göre; Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum." dediği iddia edildi.

Realmadrid Exclusivo'a göre; Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum." dediği iddia edildi.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e sakin ve sabırlı olması gerektiğini söylediği iddia edilen haberde milli yıldızımızın daha çok süre almak istediği ifade edildi.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e sakin ve sabırlı olması gerektiğini söylediği iddia edilen haberde milli yıldızımızın daha çok süre almak istediği ifade edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Haberde "Arda'ya göre ise çok fazla maç oynamaması ya da sadece maçların son dakikalarında oynaması sinir bozucu." notu düşüldü.

Haberde "Arda'ya göre ise çok fazla maç oynamaması ya da sadece maçların son dakikalarında oynaması sinir bozucu." notu düşüldü.

Arda Güler'in Real Madrid'den kiralık gitmek istemediği biliniyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre ise Real Madrid 10 numara pozisyonu için Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz ile ilgileniyor.

Arda Güler'in Real Madrid'den kiralık gitmek istemediği biliniyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre ise Real Madrid 10 numara pozisyonu için Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz ile ilgileniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?