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Rusya'da Bile Ülke Gündeminden Geri Kalmayan Ebrar Karakurt Seçimi Göl Kenarında Takip Etti

Rusya'da Bile Ülke Gündeminden Geri Kalmayan Ebrar Karakurt Seçimi Göl Kenarında Takip Etti

Ebrar Karakurt
Effy
Effy - Onedio Editörü
01.04.2024 - 20:02

Rusya'da da olsa ülke gündeminden geri kalmayan Ebrar Karakurt, yerel seçim sonuçlarını göl kenarında takip etti...

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Türkiye kadın milli voleybol takımının oyuncularından Ebrar Karakurt'u tanımayan yoktur: Başarılarıyla her zaman göğsümüzü kabartan bir isim!

Türkiye kadın milli voleybol takımının oyuncularından Ebrar Karakurt'u tanımayan yoktur: Başarılarıyla her zaman göğsümüzü kabartan bir isim!

Geçtiğimiz yıl ülkemizin şampiyonluğuna yürüyen basamaklarda önemli bir yapı taşı olarak ön plana çıkan Karakurt performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Geçtiğimiz yıl ülkemizin şampiyonluğuna yürüyen basamaklarda önemli bir yapı taşı olarak ön plana çıkan Karakurt performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Ülkesine duyduğu sevgisini her fırsatta dile getiren Karakurt, İstiklal Marşı'mızın okunduğu sırada gözyaşlarını tutamamıştı.

Ülkesine duyduğu sevgisini her fırsatta dile getiren Karakurt, İstiklal Marşı'mızın okunduğu sırada gözyaşlarını tutamamıştı.

Şimdilerde Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad'nın oyuncusu olan Ebrar Karakurt, yerel seçimlerde Türkiye'de değildi.

Şimdilerde Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad'nın oyuncusu olan Ebrar Karakurt, yerel seçimlerde Türkiye'de değildi.

Ancak Rusya'da, Kaliningrad'da, göl kıyısında da olsa yerel seçimleri takip etmeyi ihmal etmedi.

Ancak Rusya'da, Kaliningrad'da, göl kıyısında da olsa yerel seçimleri takip etmeyi ihmal etmedi.
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Yerel seçimleri piknikte laptop'u ile göl kıyısından takip ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Yerel seçimleri piknikte laptop'u ile göl kıyısından takip ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Karakurt'un bir kez daha ülkesine olan sevgisi ve sadakati takdir edildi.

Karakurt'un bir kez daha ülkesine olan sevgisi ve sadakati takdir edildi.

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