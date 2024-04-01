Rusya'da Bile Ülke Gündeminden Geri Kalmayan Ebrar Karakurt Seçimi Göl Kenarında Takip Etti
Rusya'da Bile Ülke Gündeminden Geri Kalmayan Ebrar Karakurt Seçimi Göl Kenarında Takip Etti
Rusya'da da olsa ülke gündeminden geri kalmayan Ebrar Karakurt, yerel seçim sonuçlarını göl kenarında takip etti...
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Geçtiğimiz yıl ülkemizin şampiyonluğuna yürüyen basamaklarda önemli bir yapı taşı olarak ön plana çıkan Karakurt performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Ülkesine duyduğu sevgisini her fırsatta dile getiren Karakurt, İstiklal Marşı'mızın okunduğu sırada gözyaşlarını tutamamıştı.
Şimdilerde Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad'nın oyuncusu olan Ebrar Karakurt, yerel seçimlerde Türkiye'de değildi.
Ancak Rusya'da, Kaliningrad'da, göl kıyısında da olsa yerel seçimleri takip etmeyi ihmal etmedi.
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Yerel seçimleri piknikte laptop'u ile göl kıyısından takip ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.
Karakurt'un bir kez daha ülkesine olan sevgisi ve sadakati takdir edildi.
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