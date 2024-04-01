Seçim Sonuçlarını Duyan Feyza Altun Adeta Yeniden Doğdu: "Bende Botoks Etkisi Yaptı"
Seçim Sonuçlarını Duyan Feyza Altun Adeta Yeniden Doğdu: "Bende Botoks Etkisi Yaptı"
Ünlü avukat Feyza Altun güne keyifli başladığını esprili paylaşımıyla duyurdu: Seçim sonuçlarının cildinde botoks etkisi yarattığını söyleyen Altun, boyun bölgesindeki kırışıklıkların iktidarı kazanırlarsa geçeceğini düşündüğünü söyledi...
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Ünlü avukat Feyza Altun, Nisan ayına keyifli bir giriş yaptı ve esprili paylaşımıyla güne başladı...
Geçtiğimiz akşam yerel seçimin nabzını Twitter (X) hesabından tutan Altun yine konuşulan paylaşımlarda bulunmuştu.
Ekrem İmaro'ya sevgilerini yollamış ve 'Fuat Kurum ile Murat Kavuncu'yu es geçmemişti.
Nisan ayına da esprili bir giriş yapan Feyza Altun, seçim paylaşımıyla yine çok konuşuldu.
"Seçim sonuçları bende botoks etkisi yaptı yüzümde ışıltıyla uyandım" diyen Altun, "Eğer iktidar da olursak boyun bölgemdeki kırışıklıkların bir gecede kaybolacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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"Kırışıklık meselelerimi çözen halkımıza minnettarım❤️" diyerek teşekkürlerini de en sona not düştü.
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