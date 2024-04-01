Seçim Akşamı Aşka Gelen Ceyda Düvenci Merak Edilen Sevgilisiyle İlk Kez Paylaşım Yaptı

Magazin gündeminin aşina olduğu simalarından oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, seçim gecesine sevgilisi Güçlü Mete ile yaptığı ilk paylaşımla damgasını vurdu! Seçim akşamı aşka gelen Düvenci, 'mutlu pazar'ını paylaştı. 👇