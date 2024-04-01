Seçim Akşamı Aşka Gelen Ceyda Düvenci Merak Edilen Sevgilisiyle İlk Kez Paylaşım Yaptı
Seçim Akşamı Aşka Gelen Ceyda Düvenci Merak Edilen Sevgilisiyle İlk Kez Paylaşım Yaptı
Magazin gündeminin aşina olduğu simalarından oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, seçim gecesine sevgilisi Güçlü Mete ile yaptığı ilk paylaşımla damgasını vurdu! Seçim akşamı aşka gelen Düvenci, 'mutlu pazar'ını paylaştı. 👇
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Dobralığıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmek bilmeyen isimlerden biri olan ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'yi tanıyanlarınız vardır.
2014 yılında dünyaevine giren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci ikilisi, magazin camiasının favori çiftlerindeyken ikili geçtiğimiz yıl yollarını ayırma kararı aldı.
Bu ayrılığa üzülenler olsa da kimse aşka küsmemişti: Hatta Ceyda Düvenci "Tabii ki aşık olacağım, daha 46 yaşındayım" sözleriyle dikkat çekmişti.
Ceyda Düvenci ve radyo programcısı Güçlü Mete'nin yeni bir aşka yelken açtığı haberi kısa sürede gelmiş, çift birnevi ilişkilerini sosyal medya hesaplarından doğrulamıştı...
Ceyda Düvenci, geçtiğimiz seçim akşamı Güçlü Mete ile ilk paylaşımını da yaptı!
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Televizyon başında Güçlü Mete'yi fotoğraflayan Düvenci, 'Mutlu pazar' notunu düştü.
Ceyda Düvenci böylece Güçlü Mete ile ilk paylaşımını da yapmış oldu...
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