"Yolun Sonu" Diyerek TFF'yi İstifaya Davet Ettiler: Trabzonspor'dan PFDK Sevklerine Sert Tepki
"Yolun Sonu" Diyerek TFF'yi İstifaya Davet Ettiler: Trabzonspor'dan PFDK Sevklerine Sert Tepki
Türkiye Futbol Federasyonu, Osayi-Samuel'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki kavgaları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi. Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın ise sportmenliğe aykırı hareket ve kavga sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Trabzonspor, alınan kararla tepki gösterdi ve Başkan Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.
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Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından bugün duyurulan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri ile ilgili "Yolun sonu" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi 👇
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Utanmamışlarmı açıklama yaparken
Gören de fenerli futbolcular tribünlere çıkıp taraftar dövdü sanacak, heriflerdeki yüzsüzlüğe bak
Fenerbahçeli futbolcular mı taraftara saldırmış??? Şu açıklamayı yapan ve yazan kişiyi kimse uyarmadı mı acaba ne yazıyoruz biz diye? Fıkra gibisiniz yeminle