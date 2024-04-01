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"Yolun Sonu" Diyerek TFF'yi İstifaya Davet Ettiler: Trabzonspor'dan PFDK Sevklerine Sert Tepki

"Yolun Sonu" Diyerek TFF'yi İstifaya Davet Ettiler: Trabzonspor'dan PFDK Sevklerine Sert Tepki

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.04.2024 - 17:39

Türkiye Futbol Federasyonu, Osayi-Samuel'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki kavgaları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi. Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın ise sportmenliğe aykırı hareket ve kavga sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Trabzonspor, alınan kararla tepki gösterdi ve Başkan Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

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Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından bugün duyurulan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri ile ilgili "Yolun sonu" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüp, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından bugün duyurulan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri ile ilgili "Yolun sonu" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi 👇

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi 👇

'Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir.

Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde’nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik ‘saldırısını’ sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de ‘kavgaya karışmak’ suçundan PFDK’ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır.

TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi’yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını, Türkiye’de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir.

Türk futbolunun yeniden hak ettiği saygınlığa, adil ve dürüst rekabet ortamına geri dönmeye, dünya nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmaya acilen ihtiyacı vardır.

Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir.

Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz.'

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Emrah Dost

Utanmamışlarmı açıklama yaparken

Doğan Serbest

Gören de fenerli futbolcular tribünlere çıkıp taraftar dövdü sanacak, heriflerdeki yüzsüzlüğe bak

mervednz

Fenerbahçeli futbolcular mı taraftara saldırmış??? Şu açıklamayı yapan ve yazan kişiyi kimse uyarmadı mı acaba ne yazıyoruz biz diye? Fıkra gibisiniz yeminle