Futbolcular Ne Diyor? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Tarihi Genel Kurul Öncesinde Takımı Topladı
Futbolcular Ne Diyor? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Tarihi Genel Kurul Öncesinde Takımı Topladı
Fenerbahçe'de 2 Nisan tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Başkan Ali Koç, takımla bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un toplantıda alınması beklenen muhtemel kararları teknik ekip ve futbolculara anlattığı belirtildi.
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Başkan Ali Koç, Trabzonspor maçından yaşananlar sebebiyle ligden çekilmenin de değerlendirileceği genel kurul toplantısında karar kılmıştı.
2 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan tarihi toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı merakla beklenirken Koç, takımla bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, tüm kulvarlarda sonuna kadar mücadele etmek istedikleri, teknik direktör İsmail Kartal'ın da takımın mücadeleye hazır olduğunu aktardığı vurgulandı.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin, Ali Koç ve yöneticilere takımın sahada ve saha dışında haksızlığa uğradığını, Trabzon deplasmanından güçlü ve kenetlenmiş şekilde döndüklerini söyledikleri ifade edildi.
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