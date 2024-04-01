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Futbolcular Ne Diyor? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Tarihi Genel Kurul Öncesinde Takımı Topladı

Futbolcular Ne Diyor? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Tarihi Genel Kurul Öncesinde Takımı Topladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.04.2024 - 17:10

Fenerbahçe'de 2 Nisan tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Başkan Ali Koç, takımla bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un toplantıda alınması beklenen muhtemel kararları teknik ekip ve futbolculara anlattığı belirtildi.

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Başkan Ali Koç, Trabzonspor maçından yaşananlar sebebiyle ligden çekilmenin de değerlendirileceği genel kurul toplantısında karar kılmıştı.

Başkan Ali Koç, Trabzonspor maçından yaşananlar sebebiyle ligden çekilmenin de değerlendirileceği genel kurul toplantısında karar kılmıştı.

2 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan tarihi toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı merakla beklenirken Koç, takımla bir araya geldi.

2 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan tarihi toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı merakla beklenirken Koç, takımla bir araya geldi.
media.fenerbahce.org

Kulüpten yapılan açıklamada, tüm kulvarlarda sonuna kadar mücadele etmek istedikleri, teknik direktör İsmail Kartal'ın da takımın mücadeleye hazır olduğunu aktardığı vurgulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, tüm kulvarlarda sonuna kadar mücadele etmek istedikleri, teknik direktör İsmail Kartal'ın da takımın mücadeleye hazır olduğunu aktardığı vurgulandı.
media.fenerbahce.org

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin, Ali Koç ve yöneticilere takımın sahada ve saha dışında haksızlığa uğradığını, Trabzon deplasmanından güçlü ve kenetlenmiş şekilde döndüklerini söyledikleri ifade edildi.

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin, Ali Koç ve yöneticilere takımın sahada ve saha dışında haksızlığa uğradığını, Trabzon deplasmanından güçlü ve kenetlenmiş şekilde döndüklerini söyledikleri ifade edildi.

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