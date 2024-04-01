Futbolcular Ne Diyor? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Tarihi Genel Kurul Öncesinde Takımı Topladı

Fenerbahçe'de 2 Nisan tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Başkan Ali Koç, takımla bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un toplantıda alınması beklenen muhtemel kararları teknik ekip ve futbolculara anlattığı belirtildi.