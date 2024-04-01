Gazeteci Cem Küçük'ün Seçim Değerlendirmesinde Fenerbahçe Detayı Dikkat Çekti
Gazeteci Cem Küçük'ün Seçim Değerlendirmesinde Fenerbahçe Detayı Dikkat Çekti
31 Mart yerel seçimlerinde birçok kentte sandıktan sürpriz sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız' açıklamasında bulundu. Gazeteci Cem Küçük de sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına dair paylaşımda Fenerbahçe'ye dikkat çekti.
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2024 yerel seçimlerinde birçok bölgede dengeler değişti. CHP, uzun zaman sonra Türkiye genelinde % 37.76'lık oy oranı ile birinci parti olarak öne çıktı.
Seçimi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart bizim için dönüm noktasıdır" dedi 👇
Gazeteci Cem Küçük de sosyal medya hesabından seçime sonuçlarına dair paylaşımda bulundu. Küçük, paylaşımında Fenerbahçe'ye dikkat çekti.
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