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Gazeteci Cem Küçük'ün Seçim Değerlendirmesinde Fenerbahçe Detayı Dikkat Çekti

Gazeteci Cem Küçük'ün Seçim Değerlendirmesinde Fenerbahçe Detayı Dikkat Çekti

seçim
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.04.2024 - 16:27

31 Mart yerel seçimlerinde birçok kentte sandıktan sürpriz sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız' açıklamasında bulundu. Gazeteci Cem Küçük de sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına dair paylaşımda Fenerbahçe'ye dikkat çekti.

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2024 yerel seçimlerinde birçok bölgede dengeler değişti. CHP, uzun zaman sonra Türkiye genelinde % 37.76'lık oy oranı ile birinci parti olarak öne çıktı.

2024 yerel seçimlerinde birçok bölgede dengeler değişti. CHP, uzun zaman sonra Türkiye genelinde % 37.76'lık oy oranı ile birinci parti olarak öne çıktı.

Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Bursa, Balıkesir, Adıyaman, Kilis, Giresun, Zonguldak AK Parti'den CHP'ye geçti.

Seçimi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart bizim için dönüm noktasıdır" dedi 👇

Seçimi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart bizim için dönüm noktasıdır" dedi 👇

'31 Mart seçimleri, son 22 yılda girdiğimiz 18’nci sandık imtihanımız oldu. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra, maalesef, yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık.'

Gazeteci Cem Küçük de sosyal medya hesabından seçime sonuçlarına dair paylaşımda bulundu. Küçük, paylaşımında Fenerbahçe'ye dikkat çekti.

Gazeteci Cem Küçük de sosyal medya hesabından seçime sonuçlarına dair paylaşımda bulundu. Küçük, paylaşımında Fenerbahçe'ye dikkat çekti.
twitter.com

'Kim ne derse desin Fenerbahçe’ye yapılan haksızlıklar da seçim sonuçlarında az veya çok etkili oldu.'

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