Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin Kızı Lal Denizli Çeşme'nin Yeni Belediye Başkanı Oldu

Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin Kızı Lal Denizli Çeşme'nin Yeni Belediye Başkanı Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.04.2024 - 00:22

CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı, teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İzmir'in Çeşme İlçesi'nden belediye başkanı adayı olan kızı Lâl Denizli, sandıklardan gelen ilk sonuçların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İzmir'in Çeşme İlçesi'nden belediye başkanı adayı olan kızı Lâl Denizli, sandıklardan gelen ilk sonuçların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Denizli paylaşımında ifadeleri kullandı 👇

Denizli paylaşımında ifadeleri kullandı 👇

Teşekkürler Çeşme!

Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım.

Lâl Denizli, sandıkların yüzde 90'ından fazlasının açıldığı ilçede yüzde 54,84 ile seçimi kazanmayı garantiledi. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde şu an için 33,80'de kaldı.

Lâl Denizli, sandıkların yüzde 90'ından fazlasının açıldığı ilçede yüzde 54,84 ile seçimi kazanmayı garantiledi. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde şu an için 33,80'de kaldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
15
3
2
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?