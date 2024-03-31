Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin Kızı Lal Denizli Çeşme'nin Yeni Belediye Başkanı Oldu
Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin Kızı Lal Denizli Çeşme'nin Yeni Belediye Başkanı Oldu
CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı, teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.
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İzmir'in Çeşme İlçesi'nden belediye başkanı adayı olan kızı Lâl Denizli, sandıklardan gelen ilk sonuçların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Denizli paylaşımında ifadeleri kullandı 👇
Lâl Denizli, sandıkların yüzde 90'ından fazlasının açıldığı ilçede yüzde 54,84 ile seçimi kazanmayı garantiledi. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde şu an için 33,80'de kaldı.
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