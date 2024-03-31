Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Açıklama: "Ekilen Tohumlar Fide Oldu, Fideler Çınar Olacak"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Açıklama: "Ekilen Tohumlar Fide Oldu, Fideler Çınar Olacak"
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde oy sayımı sürerken sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun' ifadesini kullandı.
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı devam ediyor.
İlk gelen sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayları önde giderken eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 👇
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