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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Açıklama: "Ekilen Tohumlar Fide Oldu, Fideler Çınar Olacak"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Açıklama: "Ekilen Tohumlar Fide Oldu, Fideler Çınar Olacak"

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 21:42

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde oy sayımı sürerken sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun' ifadesini kullandı.

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı devam ediyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı devam ediyor.

Saat 21.25 itibariyla sandıkların yüzde 43.74’ü açıldı. CHP oyların yüzde 38,5'ini alırken, AK Parti'nin oyları yüzde 37,1 olarak belirlendi.

İlk gelen sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayları önde giderken eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İlk gelen sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayları önde giderken eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değeceğiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız.'

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 👇

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 👇
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