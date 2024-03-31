Emrah Safa Gürkan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: “Adam Bir Gitti CHP’nin Oyu Yüzde 10 Arttı”
Emrah Safa Gürkan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: “Adam Bir Gitti CHP’nin Oyu Yüzde 10 Arttı”
Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, oyların sayımı devam ederken yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu göndermeli paylaşımları ile çok konuşuldu.
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Seçimin oy sayımı devam ederken tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Gürkan, genel seçimde kaybeden CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme yaparak “Adam Bir Gitti CHP’nin Oyu Yüzde 10 Arttı” dedi.
İşte Gürkan’ın çok konuşulan paylaşımları:
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