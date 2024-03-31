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Emrah Safa Gürkan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: “Adam Bir Gitti CHP’nin Oyu Yüzde 10 Arttı”

Emrah Safa Gürkan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: “Adam Bir Gitti CHP’nin Oyu Yüzde 10 Arttı”

Kemal Kılıçdaroğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.03.2024 - 21:02

Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, oyların sayımı devam ederken yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu göndermeli paylaşımları ile çok konuşuldu.

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Seçimin oy sayımı devam ederken tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Seçimin oy sayımı devam ederken tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Gürkan, genel seçimde kaybeden CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme yaparak “Adam Bir Gitti CHP’nin Oyu Yüzde 10 Arttı” dedi.

Gürkan, genel seçimde kaybeden CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme yaparak “Adam Bir Gitti CHP’nin Oyu Yüzde 10 Arttı” dedi.

İşte Gürkan’ın çok konuşulan paylaşımları:

İşte Gürkan’ın çok konuşulan paylaşımları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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