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Çankaya Seçim Sonucu: TİP Ankara Çankaya Adayı İrfan Değirmenci Ne Kadar Oy Aldı?

Çankaya Seçim Sonucu: TİP Ankara Çankaya Adayı İrfan Değirmenci Ne Kadar Oy Aldı?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 23:20

Türkiye İşçi Partisi’nin Ankara Çankaya Belediyesi Başkan Adayı olan Gazeteci İrfan Değirmenci, vaatleri ve açıklamaları ile 31 Mart öncesinde sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Peki, oy sayımı devam ederken Çankaya'da son durum nasıl?

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İrfan Değirmenci, Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde TİP’ten İzmir’de milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.

İrfan Değirmenci, Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde TİP’ten İzmir’de milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.

Değirmenci, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bu kez Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Sandıklardan gelen ilk verilere göre Değirmenci, bu seçimde de istediğine ulaşamadı.

Değirmenci, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bu kez Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Sandıklardan gelen ilk verilere göre Değirmenci, bu seçimde de istediğine ulaşamadı.

Peki oy sayımı sürerken Çankaya'da oluşan tablo nasıl?

Peki oy sayımı sürerken Çankaya'da oluşan tablo nasıl?

Saat: 23.03 itibarıyla Çankaya'da sandıkların %37.39'u açıldı.

Hangi aday önde?

Hangi aday önde?
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