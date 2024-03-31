Çankaya Seçim Sonucu: TİP Ankara Çankaya Adayı İrfan Değirmenci Ne Kadar Oy Aldı?

Türkiye İşçi Partisi’nin Ankara Çankaya Belediyesi Başkan Adayı olan Gazeteci İrfan Değirmenci, vaatleri ve açıklamaları ile 31 Mart öncesinde sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Peki, oy sayımı devam ederken Çankaya'da son durum nasıl?