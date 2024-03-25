TİP Çankaya Adayı İrfan Değirmenci'nin Seçim Vaadi Kullanıcıların Diline Fena Düştü!
TİP Çankaya Adayı İrfan Değirmenci'nin Seçim Vaadi Kullanıcıların Diline Fena Düştü!
Türkiye İşçi Partisi’nden Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olan Gazeteci İrfan Değirmenci'nin seçim vaadi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
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TİP'ten Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı olan İrfan Değirmenci'nin seçim vaadi sosyal medyada dikkat çekti.
T24'ün haberine göre, Değirmenci, daha önce Didim Belediyesi'nin de imzaladığı Bitki Temelli Antlaşma'yı imzaladı.
Değirmenci, Çankaya'dan seçildiği takdirde ilçe içinde vegan festival düzenleyeceğinin de sözünü verdi.
Sosyal medyada paylaşılan bu habere milletin tepkisi güldüren yorumlara sebep oldu.
"Seçilirsem Ankara'da büyük bir vegan festivali düzenleyeceğim" vaadine gelen yorumlar şöyleydi:
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