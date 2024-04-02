Dünya Satranç Tarihine Geçti: Türkiye ve Avrupa Şampiyonu Yağız Kaan Erdoğmuş, 'Büyükusta' Ünvanını Aldı

Tulay, 'Satrancın Türk yıldızları bizi gururlandırmaya devam ediyor. Alt yapıdan gelen gençlerle geleceğe daha güvenle ve gururla bakıyoruz. Türkiye genç ustalarıyla dünya satrancına damga vurmaya hazırlanıyor. Genç GM'lerimiz çocuklarımıza ilham veriyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Türk satrancının geleceği bu yıldızlarla daha parlak olacak buna yürekten inanıyorum' diye konuştu.