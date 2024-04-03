Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Konuşmayan Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Açıklama
Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Konuşmayan Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Açıklama
Kaynak: https://twitter.com/nergisaskinn
Fenerbahçe Kulübünün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda, yönetimin sunduğu 4 maddelik önerge, üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Kabulden önce camianın önde gelenleri konuşma yaptı. Toplantının yoğunluğundan dolayı başkan adayı Sadettin Soran söz alamadı. Saran, Erol Bilecik’in kendisinden özür dilediğini söyledi.
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Tüm Fenerbahçeli taraftarların heyecanla beklediği olağanüstü kongre, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
Genel kurul üyeleri, Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sunulan 4 maddelik önergeyi kabul etti.
Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Sadettin Saran, yoğunluktan ve üyelerin bir an önce oylamaya geçilmesini istemesinden dolayı konuşma yapamadı.
Saran, stadyumdan ayrılırken kendisine sorulan "Sizden özür dilediler mi? Biraz ayıp oldu gibi hissettim." sorusuna "Biraz oldu da sağlık olsun." diyerek cevap verdi.
İşte o anlar 👇
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Mevcut yönetimin görev süresinin bitimine kadar tam yetki verilmesi için sunulan önergede ise şu maddeler yer aldı 👇
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