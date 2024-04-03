Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Konuşmayan Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Açıklama

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Konuşmayan Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Açıklama

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
03.04.2024 - 10:29

Fenerbahçe Kulübünün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda, yönetimin sunduğu 4 maddelik önerge, üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Kabulden önce camianın önde gelenleri konuşma yaptı. Toplantının yoğunluğundan dolayı başkan adayı Sadettin Soran söz alamadı. Saran, Erol Bilecik’in kendisinden özür dilediğini söyledi.

Kaynak: https://twitter.com/nergisaskinn
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm Fenerbahçeli taraftarların heyecanla beklediği olağanüstü kongre, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Tüm Fenerbahçeli taraftarların heyecanla beklediği olağanüstü kongre, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
media.fenerbahce.org

Genel kurul üyeleri, Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sunulan 4 maddelik önergeyi kabul etti.

Genel kurul üyeleri, Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sunulan 4 maddelik önergeyi kabul etti.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Sadettin Saran, yoğunluktan ve üyelerin bir an önce oylamaya geçilmesini istemesinden dolayı konuşma yapamadı.

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Sadettin Saran, yoğunluktan ve üyelerin bir an önce oylamaya geçilmesini istemesinden dolayı konuşma yapamadı.

Saran, stadyumdan ayrılırken kendisine sorulan "Sizden özür dilediler mi? Biraz ayıp oldu gibi hissettim." sorusuna "Biraz oldu da sağlık olsun." diyerek cevap verdi.

Saran, stadyumdan ayrılırken kendisine sorulan "Sizden özür dilediler mi? Biraz ayıp oldu gibi hissettim." sorusuna "Biraz oldu da sağlık olsun." diyerek cevap verdi.

İşte o anlar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mevcut yönetimin görev süresinin bitimine kadar tam yetki verilmesi için sunulan önergede ise şu maddeler yer aldı 👇

Mevcut yönetimin görev süresinin bitimine kadar tam yetki verilmesi için sunulan önergede ise şu maddeler yer aldı 👇
media.fenerbahce.org

  • 1- Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya 2023 Süper Kupa maçına futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

  • 2- Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

  • 3- Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

  • 4- Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?