PFDK'nın Açıklamasıyla Tartışmalar Başladı: Sosyal Medyada Gündem Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Cezaları
PFDK'nın Açıklamasıyla Tartışmalar Başladı: Sosyal Medyada Gündem Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Cezaları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı.
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi.
Kurul, rakip takımın tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareket ve rakip takım taraftarlarıyla kavga ettiği gerekçesiyle Fenerbahçeli Jayden Quinn Oosterwolde'ye bir maçtan men ve 52 bin lira para, İrfan Can Eğribayat'a ise bir maçtan men ile 13 bin lira para cezası verilmesi yönünde karar aldı.
Karadeniz ekibi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca kulübe verilen iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.
Karar, sosyal medyada da farklı görüşleri beraberinde getirdi. İşte karar gelen yorumlar 👇
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