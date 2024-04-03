Hatayspor Galibiyeti Sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe Taraftarına Gönderme!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Hatayspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir üç puan daha almaya başardı. Maçın ardından sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından oldukça imalı bir paylaşımda bulundu.