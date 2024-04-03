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Hatayspor Galibiyeti Sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe Taraftarına Gönderme!

Hatayspor Galibiyeti Sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe Taraftarına Gönderme!

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
03.04.2024 - 11:37

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Hatayspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir üç puan daha almaya başardı. Maçın ardından sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından oldukça imalı bir paylaşımda bulundu.

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Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Maçın tek golü, 12. dakikada Arjantinli golcü Mauro Icardi'den geldi. Tecrübeli forvet, son 3 lig maçında fileleri havalandırdı.

Maçın tek golü, 12. dakikada Arjantinli golcü Mauro Icardi'den geldi. Tecrübeli forvet, son 3 lig maçında fileleri havalandırdı.

Puanını 84'e çıkaran sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan Icardi'nin gol sevincini paylaşarak taraftarlarına seslendi 👇

Puanını 84'e çıkaran sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan Icardi'nin gol sevincini paylaşarak taraftarlarına seslendi 👇
twitter.com

Tecrübeli orta saha Kerem Demirbay da kendine has tarzı ile bu gönderiyi alıntılayarak Icardi'ye "iyi geceler" dedi.

Tecrübeli orta saha Kerem Demirbay da kendine has tarzı ile bu gönderiyi alıntılayarak Icardi'ye "iyi geceler" dedi.
twitter.com

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