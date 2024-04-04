Nasıl Sonuçlanacağı Merakla Beklenen Süper Kupa Maçının Hakemi Belli Oldu!
Nasıl Sonuçlanacağı Merakla Beklenen Süper Kupa Maçının Hakemi Belli Oldu!
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker yapacak.
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