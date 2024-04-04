Antrenman Paylaşımı Ayaklandırdı: Fenerbahçeli Taraftarlar Süper Kupa Maçının Oynanmasını İstiyor
Antrenman Paylaşımı Ayaklandırdı: Fenerbahçeli Taraftarlar Süper Kupa Maçının Oynanmasını İstiyor
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulübün 'Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladığını duyurdu.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları üzerinde durduğu kaydedildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı bildirildi.
Ancak paylaşım, sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu. Birçok taraftar, Galatasaray maçına as kadro ile çıkılması gerektiğini ifade etti 👇
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