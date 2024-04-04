Antrenman Paylaşımı Ayaklandırdı: Fenerbahçeli Taraftarlar Süper Kupa Maçının Oynanmasını İstiyor

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulübün 'Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.