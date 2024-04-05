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Böylesi Kimsenin Aklına Gelmedi: Melih Şendil Fenerbahçe'nin Süper Kupa Maçına Nasıl Çıkacağı Açıkladı

Böylesi Kimsenin Aklına Gelmedi: Melih Şendil Fenerbahçe'nin Süper Kupa Maçına Nasıl Çıkacağı Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.04.2024 - 08:43

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçına genç takım ile çıkacaklarını duyurmuş, karşılaşmanın 90 dakika sürmeyeceğini ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından sarı-lacivertli ekibin nasıl bir tavır konusunda da sürpriz bir iddia geldi.

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Fenerbahçe'nin Süper Kupa'nın ertelenmesi talebi TFF tarafından reddedilirken sarı-lacivertlilerin maçta göstereceği aksiyon da merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'nın ertelenmesi talebi TFF tarafından reddedilirken sarı-lacivertlilerin maçta göstereceği aksiyon da merak konusu oldu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "90 dakikalık bir maç olmayacak" ifadesini kullanarak kafaları daha da karıştırdı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "90 dakikalık bir maç olmayacak" ifadesini kullanarak kafaları daha da karıştırdı.

Radyo Lig'de konuşan Melih Şendil, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da uygulayacağı planı yönelik çarpıcı bir iddiada bulundu.

Radyo Lig'de konuşan Melih Şendil, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da uygulayacağı planı yönelik çarpıcı bir iddiada bulundu.

Şendil, "Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa kadrosuna yalnızca 9 isim yazacak. Daha sonra sakatlık bahanesiyle 3 oyuncu dışarı çıkacak.

Şendil, "Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa kadrosuna yalnızca 9 isim yazacak. Daha sonra sakatlık bahanesiyle 3 oyuncu dışarı çıkacak.

Maçın hakemi de kurallar gereği maçı tatil edecek. Böylece olası farklı mağlubiyetin önüne geçilecek ve kulüp hukuki yaptırımlardan kurtulmuş olacak." dedi.

Maçın hakemi de kurallar gereği maçı tatil edecek. Böylece olası farklı mağlubiyetin önüne geçilecek ve kulüp hukuki yaptırımlardan kurtulmuş olacak." dedi.

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