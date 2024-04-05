Böylesi Kimsenin Aklına Gelmedi: Melih Şendil Fenerbahçe'nin Süper Kupa Maçına Nasıl Çıkacağı Açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçına genç takım ile çıkacaklarını duyurmuş, karşılaşmanın 90 dakika sürmeyeceğini ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından sarı-lacivertli ekibin nasıl bir tavır konusunda da sürpriz bir iddia geldi.