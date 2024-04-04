Spor Yorumcusu Ali Ece Süper Kupa Konusunda TFF'ye Patladı: "Niye Bizi Sıkıp Bizi Darlıyorsun Kardeşim?"
Spor Yorumcusu Ali Ece Süper Kupa Konusunda TFF'ye Patladı: "Niye Bizi Sıkıp Bizi Darlıyorsun Kardeşim?"
Youtube Vole kanalında futbol gündemini değerlendiren Ali Ece, Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun Süper Kupa ile ilgili yaptığı son açıklamaya sert tepki gösterdi. Ece, maçın neden lig bittikten sonra oynanma fikrine sıcak bakılmadığına dikkat çekti.
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
Açıklamada Fenerbahçe'nin 3 Nisan tarihinde yazılı başvuru yaparak müsabakasının 23 Mayıs'a ertelenmesini istediğini ancak bu talebin reddedildiğine de yer verildi.
Yorumcu Ali Ece, alınan bu karara sert çıktı. Ece, "Şu maç lig bitince oynansa ne olurdu?" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti 👇
"Neyi zorluyorsun, niye bizi sıkıp bizi darlıyorsun kardeşim? Galatasaray da turu geçmiş olsa bunu yapabilecek miydin? Pes artık, yeter."
İşte o anlar 👇
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