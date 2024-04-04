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Yerine Kim Gelmeli? Beşiktaş'ta Fernando Santos Dönemi Resmen Sona Eriyor

Yerine Kim Gelmeli? Beşiktaş'ta Fernando Santos Dönemi Resmen Sona Eriyor

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
04.04.2024 - 23:53

Beşiktaş'ın Başakşehir deplasmanından bir puanla dönmesinin ardından muhabir Ertan Süzgün'den flaş haber geldi. Süzgün, teknik direktör Fernando Santos'un geleceğine dair konuştu.

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Ligde çıktığı son 3 müsabakadan mağlup ayrılan Beşitakş, RAMS Başakşehir karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligde çıktığı son 3 müsabakadan mağlup ayrılan Beşitakş, RAMS Başakşehir karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Üst üste yaşanılan puan kayıpları ve siyah-beyazlı taraftarlarca göze hoş gelmeyen futbol, teknik direktör Fernando Santos'un tercihlerini sorgulattı.

Üst üste yaşanılan puan kayıpları ve siyah-beyazlı taraftarlarca göze hoş gelmeyen futbol, teknik direktör Fernando Santos'un tercihlerini sorgulattı.

Sports Digitale'in Beşiktaş muhabiri Ertan Süzgün de Portekizli hocanın geleceğine dair bilgi paylaştı.

Sports Digitale'in Beşiktaş muhabiri Ertan Süzgün de Portekizli hocanın geleceğine dair bilgi paylaştı.

Süzgün, 7 Ocak'ta takımın başına geçen Fernando Santos ile sezon sonunda yolların ayrılacağını belirtti.

Süzgün, 7 Ocak'ta takımın başına geçen Fernando Santos ile sezon sonunda yolların ayrılacağını belirtti.

Siyah-beyazlı kulüple şu ana kadar 15 maça çıkan 69 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüple şu ana kadar 15 maça çıkan 69 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.
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Birçok Beşiktaşlı da sosyal medyada Santos hakkındaki kararın en kısa sürede uygulanması gerektiğine dikkat çekti 👇

Birçok Beşiktaşlı da sosyal medyada Santos hakkındaki kararın en kısa sürede uygulanması gerektiğine dikkat çekti 👇
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