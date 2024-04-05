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Fidye İçin Kaçırıldı Vurularak Öldürüldü! Güney Afrika Milli Futbolcudan Gelen Acı Haberle Sarsıldı

Fidye İçin Kaçırıldı Vurularak Öldürüldü! Güney Afrika Milli Futbolcudan Gelen Acı Haberle Sarsıldı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.04.2024 - 10:41

Güney Afrika'nın Kaiser Chiefs futbol takımında oynayan Luke Fleurs hayatını kaybetti. Milli takım formasını da giyen 24 yaşındaki futbolcu, fidye için kaçırıldıktan sonra silahla vurularak öldürüldü.

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Güney Afrika, milli futbolcunun trajik ölümü ile sarsıldı. Ülkenin önde gelen takımı Kaiser Chiefs'in defans oyunucusu Luke Fluers hayatını kaybetti.

Güney Afrika, milli futbolcunun trajik ölümü ile sarsıldı. Ülkenin önde gelen takımı Kaiser Chiefs'in defans oyunucusu Luke Fluers hayatını kaybetti.

24 yaşındaki futbolcunun fidye için kaçırıldıktan sonra, polis müdahalesini beklerken silahla vurulduğu ifade edildi.

24 yaşındaki futbolcunun fidye için kaçırıldıktan sonra, polis müdahalesini beklerken silahla vurulduğu ifade edildi.

Acı olay, kulüp tarafından da doğrulandı. Yapılan açıklamada Fluers'in Johannesburg'da meydana gelen bir gasp olayı sırasında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Acı olay, kulüp tarafından da doğrulandı. Yapılan açıklamada Fluers'in Johannesburg'da meydana gelen bir gasp olayı sırasında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.
twitter.com

Fleurs, "Bafana Bafana" lakaplı Güney Afrika'yı son olarak Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmişti.

Fleurs, "Bafana Bafana" lakaplı Güney Afrika'yı son olarak Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmişti.

Oyuncu, sezon başında Kaiser Chiefs'e transfer olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuş ve paylaşımında "Hayaller gerçek oluyor" demişti.

Oyuncu, sezon başında Kaiser Chiefs'e transfer olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuş ve paylaşımında "Hayaller gerçek oluyor" demişti.

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