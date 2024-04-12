Bayramda Fazla Kaçırılan İkramlıklardan Kaç Kere Sarılacağını Bilemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bayramda Fazla Kaçırılan İkramlıklardan Kaç Kere Sarılacağını Bilemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!
İyi eğlenceler 🎉
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Her bayram hepimiz 👇🏻😂
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Karşıdaki kişinin kaç kere sarılacağını asla kestirememek...
Onu söyleyemiyoruz maalesef!
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"Babacım sen Fazıl Say mısın?"
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1 TL = 300 bin TL
Konu buralara nasıl geldi?
👇🏻
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Hangimiz düşmedik bu kara sevdaya?
Kolay gelsin!
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