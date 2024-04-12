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Bayramda Fazla Kaçırılan İkramlıklardan Kaç Kere Sarılacağını Bilemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bayramda Fazla Kaçırılan İkramlıklardan Kaç Kere Sarılacağını Bilemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
12.04.2024 - 16:54

Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!

İyi eğlenceler 🎉

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Her bayram hepimiz 👇🏻😂

Her bayram hepimiz 👇🏻😂
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👇🏻

👇🏻
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Karşıdaki kişinin kaç kere sarılacağını asla kestirememek...

Karşıdaki kişinin kaç kere sarılacağını asla kestirememek...
twitter.com

Onu söyleyemiyoruz maalesef!

Onu söyleyemiyoruz maalesef!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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"Babacım sen Fazıl Say mısın?"

"Babacım sen Fazıl Say mısın?"
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

1 TL = 300 bin TL

1 TL = 300 bin TL
twitter.com

Konu buralara nasıl geldi?

Konu buralara nasıl geldi?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Hangimiz düşmedik bu kara sevdaya?

Hangimiz düşmedik bu kara sevdaya?
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Kolay gelsin!

Kolay gelsin!
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