"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Genel Kültürümüze Katkıda Bulunan Kişiler
"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Genel Kültürümüze Katkıda Bulunan Kişiler
'Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle' Twitter'ın en sağlam akımlarından. Diğer akımlara nazaran sürekli ortaya çıkmasının nedeni ise ilginç bilgilerinin sonunun olmaması. O yüzden akım her hortladığında daha acayip bilgilere erişebiliyoruz. Yine bir fotoğraf atıldı. Alıntılara ortamlarda satmalık malumatlar geldi.
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Foto ve akımın sihirli kelimeleri şöyleydi 👇
Bazı ailesel bilgilerin ardından...
Genel kültür bilgileri de akmaya başladı.
İlginç.
Aynı konsepti Mahsun Kırmızıgül de yapmıştı ama bu kadar etkili olamadı.
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Denemek lazım.
Dikkatli gözlere hastayız.
Biraz da futbol tarihi
Püf nokta da geldi.
Biraz daha Yeşilçam
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Biraz da ironi.
Öyle efsane albümmüş.
Çok iyi bilgi!
Bilmeyen vardır belki.
Yavaştan kapatalım.
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