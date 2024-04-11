"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Genel Kültürümüze Katkıda Bulunan Kişiler

'Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle' Twitter'ın en sağlam akımlarından. Diğer akımlara nazaran sürekli ortaya çıkmasının nedeni ise ilginç bilgilerinin sonunun olmaması. O yüzden akım her hortladığında daha acayip bilgilere erişebiliyoruz. Yine bir fotoğraf atıldı. Alıntılara ortamlarda satmalık malumatlar geldi.