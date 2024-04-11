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"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Genel Kültürümüze Katkıda Bulunan Kişiler

"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Genel Kültürümüze Katkıda Bulunan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.04.2024 - 14:12

'Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle' Twitter'ın en sağlam akımlarından. Diğer akımlara nazaran sürekli ortaya çıkmasının nedeni ise ilginç bilgilerinin sonunun olmaması. O yüzden akım her hortladığında daha acayip bilgilere erişebiliyoruz. Yine bir fotoğraf atıldı. Alıntılara ortamlarda satmalık malumatlar geldi.

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Foto ve akımın sihirli kelimeleri şöyleydi 👇

Foto ve akımın sihirli kelimeleri şöyleydi 👇
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Bazı ailesel bilgilerin ardından...

Bazı ailesel bilgilerin ardından...
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Genel kültür bilgileri de akmaya başladı.

Genel kültür bilgileri de akmaya başladı.
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İlginç.

İlginç.
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Aynı konsepti Mahsun Kırmızıgül de yapmıştı ama bu kadar etkili olamadı.

Aynı konsepti Mahsun Kırmızıgül de yapmıştı ama bu kadar etkili olamadı.
twitter.com
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Denemek lazım.

Denemek lazım.
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Dikkatli gözlere hastayız.

Dikkatli gözlere hastayız.
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Biraz da futbol tarihi

Biraz da futbol tarihi
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Püf nokta da geldi.

Püf nokta da geldi.
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Biraz daha Yeşilçam

Biraz daha Yeşilçam
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Biraz da ironi.

Biraz da ironi.
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Öyle efsane albümmüş.

Öyle efsane albümmüş.
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Çok iyi bilgi!

Çok iyi bilgi!
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Bilmeyen vardır belki.

Bilmeyen vardır belki.
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Yavaştan kapatalım.

Yavaştan kapatalım.
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