CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yeni İmajını Daha da Yenileyerek Güldüren Kişiler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yeni İmajını Daha da Yenileyerek Güldüren Kişiler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gözlükleri ve çatallaşan ses tonuyla özdeşleşen Özgür Özel seçim sonrası yeni bir imaj değişikliğine gitti.
Gözlüksüz haliyle böyle kameralar karşısına çıktı.
Ancak bazılarına bu yeni imaj yeterli gelmedi.
Timeline bir caps şölenine döndü.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda