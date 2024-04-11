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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yeni İmajını Daha da Yenileyerek Güldüren Kişiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yeni İmajını Daha da Yenileyerek Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.04.2024 - 11:19

31 Mart Yerel Seçimleri'nin lider partisi CHP'nin yeni genel başkanı seçimin ardından ses tellerinden ameliyat olmuş, gözlüklerinden kurtulmuştu. Bu ani imajı değişimi goygoycuların da diline düştü ve ortaya ilginç kareler çıktı.

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Gözlükleri ve çatallaşan ses tonuyla özdeşleşen Özgür Özel seçim sonrası yeni bir imaj değişikliğine gitti.

Gözlükleri ve çatallaşan ses tonuyla özdeşleşen Özgür Özel seçim sonrası yeni bir imaj değişikliğine gitti.

Gözlüksüz haliyle böyle kameralar karşısına çıktı.

Gözlüksüz haliyle böyle kameralar karşısına çıktı.

Ancak bazılarına bu yeni imaj yeterli gelmedi.

Ancak bazılarına bu yeni imaj yeterli gelmedi.
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Timeline bir caps şölenine döndü.

Timeline bir caps şölenine döndü.
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