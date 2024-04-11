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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.04.2024 - 11:14

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Seçim gündemiyle başlayalım.

Seçim gündemiyle başlayalım.
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Biraz daha seçim gündemi...

Biraz daha seçim gündemi...
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Toprak tonları tercih edilmiş.

Toprak tonları tercih edilmiş.
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İlginç bir tesadüf olmuş.

İlginç bir tesadüf olmuş.
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👇

👇
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Yazı derken?

Yazı derken?
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Glikoz daddy

Glikoz daddy
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Sence?

Sence?
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Buna benzer diyaloglar yaşanıyordur.

Buna benzer diyaloglar yaşanıyordur.
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Rejim rejimdir.

Rejim rejimdir.
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Anlamlı...

Anlamlı...
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Tekrar görüşmek üzere 👋

Tekrar görüşmek üzere 👋
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