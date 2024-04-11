Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?
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Seçim gündemiyle başlayalım.
Biraz daha seçim gündemi...
Toprak tonları tercih edilmiş.
İlginç bir tesadüf olmuş.
👇
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Yazı derken?
Glikoz daddy
Sence?
Buna benzer diyaloglar yaşanıyordur.
Rejim rejimdir.
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Anlamlı...
Tekrar görüşmek üzere 👋
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