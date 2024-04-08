Dikkat Akraba Çıkabilir! Yaşlandırma Efektine Yürüyen TikTok Dayıları Gününüzü Şenlendirecek
Dikkat Akraba Çıkabilir! Yaşlandırma Efektine Yürüyen TikTok Dayıları Gününüzü Şenlendirecek
Sosyal mecraları ne için kullanıyorsunuz diye sorulsa çoğu kişi eğlenmek, yakınlardan haberdar olmak ve gündemi takip etmek der. Ancak bu koca bir yalandır. Sosyal medya dev bir flört ortamıdır. Bir TikTok fenomeni de yaşlandırma efektiyle bir video paylaştı ve gördüklerine inanamadı.
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Ben efektim diye bas bas bağıran paylaşım şöyleydi 👇
Ancak birden yorumlara flörtöz TikTok kullanıcıları doluştu...
Aynen. Sıfır makyaj.
Amin!
Yalnızlar kulübü
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Kısa ve net!
Hak vermek lazım Sinan Bey.
👇
👇
Değil mi?
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Derken paylaşımın sahibi yorumları gördü.
Sonrası goygoy!
Korkanlar oldu.
👇
Ardından bir video geldi.
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