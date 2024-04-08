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Goygoy
Dikkat Akraba Çıkabilir! Yaşlandırma Efektine Yürüyen TikTok Dayıları Gününüzü Şenlendirecek

Dikkat Akraba Çıkabilir! Yaşlandırma Efektine Yürüyen TikTok Dayıları Gününüzü Şenlendirecek

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.04.2024 - 17:38

Sosyal mecraları ne için kullanıyorsunuz diye sorulsa çoğu kişi eğlenmek, yakınlardan haberdar olmak ve gündemi takip etmek der. Ancak bu koca bir yalandır. Sosyal medya dev bir flört ortamıdır. Bir TikTok fenomeni de yaşlandırma efektiyle bir video paylaştı ve gördüklerine inanamadı.

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Ben efektim diye bas bas bağıran paylaşım şöyleydi 👇

Ben efektim diye bas bas bağıran paylaşım şöyleydi 👇

Ancak birden yorumlara flörtöz TikTok kullanıcıları doluştu...

Ancak birden yorumlara flörtöz TikTok kullanıcıları doluştu...

Aynen. Sıfır makyaj.

Aynen. Sıfır makyaj.

Amin!

Amin!

Yalnızlar kulübü

Yalnızlar kulübü
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Kısa ve net!

Kısa ve net!

Hak vermek lazım Sinan Bey.

Hak vermek lazım Sinan Bey.

👇

👇

👇

👇

Değil mi?

Değil mi?
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Derken paylaşımın sahibi yorumları gördü.

Derken paylaşımın sahibi yorumları gördü.

Sonrası goygoy!

Sonrası goygoy!

Korkanlar oldu.

Korkanlar oldu.

👇

👇

Ardından bir video geldi.

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