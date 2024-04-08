Dikkat Akraba Çıkabilir! Yaşlandırma Efektine Yürüyen TikTok Dayıları Gününüzü Şenlendirecek

Sosyal mecraları ne için kullanıyorsunuz diye sorulsa çoğu kişi eğlenmek, yakınlardan haberdar olmak ve gündemi takip etmek der. Ancak bu koca bir yalandır. Sosyal medya dev bir flört ortamıdır. Bir TikTok fenomeni de yaşlandırma efektiyle bir video paylaştı ve gördüklerine inanamadı.