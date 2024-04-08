Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Mutfağımızın Kara Deliği mi Gurme İşi mi? Sosyal Medyada Ev Baklavası Polemiği Alev Aldı

Mutfağımızın Kara Deliği mi Gurme İşi mi? Sosyal Medyada Ev Baklavası Polemiği Alev Aldı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.04.2024 - 16:00

Baklava Türk Mutfağı için çok ama çok özel bir lezzet... Uğruna başka ülkelerle kapıştığımız, memleketin sembollerinden biri olan zahmet gerektiren bir tatlı. Ancak dışarıya karşı verdiğimiz mücadelenin bir benzerini de içeride yaşıyoruz. Hazır bayram da yaklaşmışken ev baklavası tartışmaları zirveye çıktı. Seven çok seviyor, sevmeyen kötülemeden duramıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bayram ziyaretlerinin en tartışmalı öğesi ev baklavası. Kimi tadını sevmezken kimi bayılıyor ve ortada olana henüz rastlayamadık.

Bayram ziyaretlerinin en tartışmalı öğesi ev baklavası. Kimi tadını sevmezken kimi bayılıyor ve ortada olana henüz rastlayamadık.

Tabii bu tartışma sosyal medyaya da sıçradı.

Bir facia olarak gören de var...

Bir facia olarak gören de var...
twitter.com

İşin içinde emek olduğunu savunan da.

İşin içinde emek olduğunu savunan da.
twitter.com

Ancak bu sonu gelmeyen bir tartışma!

Ancak bu sonu gelmeyen bir tartışma!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sağlık olarak olaya bakan da var.

Sağlık olarak olaya bakan da var.
twitter.com

Amasız fakatsız sevmeyen de.

Amasız fakatsız sevmeyen de.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Uyarıda bulunanlar da çıktı.

Uyarıda bulunanlar da çıktı.
twitter.com

Sitem dolu sözler geldi.

Sitem dolu sözler geldi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nzylmz

Ev baklavası yiyememişler hiç üzüldüm biz birbirimizi yerdik fazla yedin az yedin diye

NoName

Canım ev baklavası 😍

beybi shark

ev baklavasına iyi diyecek adam boş romantizm kasıyordur... Bi kere baklava cevizli olmaz. Ne o öyle fakir gibi... :P