Mutfağımızın Kara Deliği mi Gurme İşi mi? Sosyal Medyada Ev Baklavası Polemiği Alev Aldı
Mutfağımızın Kara Deliği mi Gurme İşi mi? Sosyal Medyada Ev Baklavası Polemiği Alev Aldı
Baklava Türk Mutfağı için çok ama çok özel bir lezzet... Uğruna başka ülkelerle kapıştığımız, memleketin sembollerinden biri olan zahmet gerektiren bir tatlı. Ancak dışarıya karşı verdiğimiz mücadelenin bir benzerini de içeride yaşıyoruz. Hazır bayram da yaklaşmışken ev baklavası tartışmaları zirveye çıktı. Seven çok seviyor, sevmeyen kötülemeden duramıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bayram ziyaretlerinin en tartışmalı öğesi ev baklavası. Kimi tadını sevmezken kimi bayılıyor ve ortada olana henüz rastlayamadık.
Bir facia olarak gören de var...
İşin içinde emek olduğunu savunan da.
Ancak bu sonu gelmeyen bir tartışma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sağlık olarak olaya bakan da var.
Amasız fakatsız sevmeyen de.
👇
Uyarıda bulunanlar da çıktı.
Sitem dolu sözler geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ev baklavası yiyememişler hiç üzüldüm biz birbirimizi yerdik fazla yedin az yedin diye
Canım ev baklavası 😍
ev baklavasına iyi diyecek adam boş romantizm kasıyordur... Bi kere baklava cevizli olmaz. Ne o öyle fakir gibi... :P