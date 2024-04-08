Mutfağımızın Kara Deliği mi Gurme İşi mi? Sosyal Medyada Ev Baklavası Polemiği Alev Aldı

Baklava Türk Mutfağı için çok ama çok özel bir lezzet... Uğruna başka ülkelerle kapıştığımız, memleketin sembollerinden biri olan zahmet gerektiren bir tatlı. Ancak dışarıya karşı verdiğimiz mücadelenin bir benzerini de içeride yaşıyoruz. Hazır bayram da yaklaşmışken ev baklavası tartışmaları zirveye çıktı. Seven çok seviyor, sevmeyen kötülemeden duramıyor.