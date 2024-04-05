Çektiği Meze Videosundaki Sempatik Halleriyle Kendine Hayran Bırakan Azeri Güzel
Çektiği Meze Videosundaki Sempatik Halleriyle Kendine Hayran Bırakan Azeri Güzel
Bazen milyonluk kampanyaların sağlayamadığı popülerliği kısa bir video sağlayabiliyor. Bu da kısacık bir videodan insanların ününe ün katmasına neden oluyor. Havuçlu meze tarifi videosuyla bir süredir viral olan kişi aslında Azerbaycan'da popüler bir figür. Peki Turanə Hüseynli kimdir göz atalım.
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Son zamanlarda özellikle sosyal medyadaki erkek popülasyonunun çıkamadığı bir video var.
Video şu 👇
Yorumlar ise hayranlığın en tepe noktasını belirtiyor.
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Abartan da var.
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Kendisini beğenen kadınlar da az sayıda değil.
Turana Hüseynli Azerbaycan'da popüler bir figür.
Sunuculuğun yanında oyunculuk da yapıyor.
"Sabahın xeyir, Azərbaycan!" "Haradasan bu vaxtacan?" gibi sabah programlarıyla sunuculuk kariyeri yapan Hüseynli oyunculukta da iddialı.
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Xosrov və Şirin ve İfşa gibi popüler dizilerdeki önemli rollerinin yanında Oralar isimli uzun soluklu işlerde de konuk oyuncu olarak yer almış.
Pek çok markanın yüzü olduğu gibi ününü yurtdışında da yaymaya çalışıyor.
Netflix, Disney+ gibi platformların işlerinde öne çıkarak uluslararası başarı yakama peşinde.
Bakü Devlet Üniversitesi Biyoloji mezunu olan güzel aktris kariyerinde radyo geçmişi de var. Instagram'da ise yaklaşık 200 bin takipçisi var.
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