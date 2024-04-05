Çektiği Meze Videosundaki Sempatik Halleriyle Kendine Hayran Bırakan Azeri Güzel

Bazen milyonluk kampanyaların sağlayamadığı popülerliği kısa bir video sağlayabiliyor. Bu da kısacık bir videodan insanların ününe ün katmasına neden oluyor. Havuçlu meze tarifi videosuyla bir süredir viral olan kişi aslında Azerbaycan'da popüler bir figür. Peki Turanə Hüseynli kimdir göz atalım.