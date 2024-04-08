Ev Temizliği İçin 2 Bin Lira İsteyen Çalışanı CİMER'e Şikayet Etmekle Tehdit Eden Ev Sahibi Tartışma Yarattı

Ülkemizdeki alım gücünün düşüşü, yüksek enflasyon, uçan fiyatlar herkese kendi aldığı ücreti sorgulatıyor. Ancak kendi ücretinin düşük olduğunu dile getirmeyip başkalarının aldığı ücreti eleştiren bir grup da yok değil. Bir Twitter kullanıcısı 3+1 ev temizliği için 2 bin lira ücret istemiş ancak ev sahibi bu fiyatı beğenmediği gibi temizlik işini yapacak kişiyi şikayet etmeye kalkmış. Tabii tartışmanın asla bitmediği Twitter'da bu olay çokça konuşuldu.