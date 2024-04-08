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Ev Temizliği İçin 2 Bin Lira İsteyen Çalışanı CİMER'e Şikayet Etmekle Tehdit Eden Ev Sahibi Tartışma Yarattı

Ev Temizliği İçin 2 Bin Lira İsteyen Çalışanı CİMER'e Şikayet Etmekle Tehdit Eden Ev Sahibi Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.04.2024 - 15:31

Ülkemizdeki alım gücünün düşüşü, yüksek enflasyon, uçan fiyatlar herkese kendi aldığı ücreti sorgulatıyor. Ancak kendi ücretinin düşük olduğunu dile getirmeyip başkalarının aldığı ücreti eleştiren bir grup da yok değil. Bir Twitter kullanıcısı 3+1 ev temizliği için 2 bin lira ücret istemiş ancak ev sahibi bu fiyatı beğenmediği gibi temizlik işini yapacak kişiyi şikayet etmeye kalkmış. Tabii tartışmanın asla bitmediği Twitter'da bu olay çokça konuşuldu.

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Sabit maaşlı çalışanların ücretlerinin enflasyon karşısında erimesiyle bazı hizmetlerin ücretleri sık sık tartışılır oldu.

Sabit maaşlı çalışanların ücretlerinin enflasyon karşısında erimesiyle bazı hizmetlerin ücretleri sık sık tartışılır oldu.

Bir temizlikçi de başına gelen bir olayı anlattı.

Bir temizlikçi de başına gelen bir olayı anlattı.

Gerisi bol bol tartışma...

Gerisi bol bol tartışma...

Tabii doktor maaşlarıyla kıyas bu tip polemiklerin olmazsa olmazı.

Tabii doktor maaşlarıyla kıyas bu tip polemiklerin olmazsa olmazı.

Bu fiyatı çok bulanlar oldu.

Bu fiyatı çok bulanlar oldu.
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Tabii temizlik işçisini savunanlar çoğunluktaydı.

Tabii temizlik işçisini savunanlar çoğunluktaydı.

Geri kalan tepkiler şöyle 👇

Geri kalan tepkiler şöyle 👇

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