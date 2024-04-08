Kendisini ve Yeni Doğan Bebeğini Terk Edip Farklı Bir Hayata Adım Atan Hayırsız Eşini Facebook'ta Buldu

Arkadaşlar, bu kesinlikle delilik. Belki benim bölgemden birisinin onunla hâlâ iletişim halinde olduğunu düşündüm ama bunu kesinlikle beklemiyordum.

Onu bulmak için fazlasıyla bilgi aldım. Kelimenin tam anlamıyla, bazıları bilgi, bazıları destek içeren yüzlerce mesajım var ve hepsi için teşekkür ediyorum. Bekar anneler özeldir ve çoğunuzun benimle aynı durumu yaşadığını biliyorum.