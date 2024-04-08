Kendisini ve Yeni Doğan Bebeğini Terk Edip Farklı Bir Hayata Adım Atan Hayırsız Eşini Facebook'ta Buldu
Kendisini ve Yeni Doğan Bebeğini Terk Edip Farklı Bir Hayata Adım Atan Hayırsız Eşini Facebook'ta Buldu
Sosyal medyanın gücü malumunuz... Ancak ABD gibi dev bir ülkede tamamen sırra kadem basan birini bulmak oldukça zor. Ashley McGuire isimli anne ise bebeğini ve çocuklarını bırakarak kaçan kocasını bulmaya karar verdi. Facebook'ta yazdığı postun ardından aranan kocaya farklı bir kimlikle de olsa ulaşıldı. Mcguire'ın paylaşımı şöyle 👇
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Bu sefer gerçekten Facebook'un gücünü test etmek istiyorum... Bu kocam Charles Withers. İlgi odağı olmayı seviyor ama bundan ne kadar hoşlanacağından emin değilim.
Bir yılı aşkın süredir görmediği çocuğu ve hiç tanışmadığı bir bebeği var. Eyalet dışında bir yere taşınmış ve telefon numarasını değiştirmiş.
Ardından bir güncelleme geldi.
Lütfen ona gerçekten herhangi bir kötü niyetim olmadığını bilin. Desteğiniz için içtenlikle minnettarım, ancak lütfen tehdit etmeyin, nefret yaymayın veya dışarı çıkıp onu bulmaya çalışmayın.
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