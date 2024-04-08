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Kendisini ve Yeni Doğan Bebeğini Terk Edip Farklı Bir Hayata Adım Atan Hayırsız Eşini Facebook'ta Buldu

Kendisini ve Yeni Doğan Bebeğini Terk Edip Farklı Bir Hayata Adım Atan Hayırsız Eşini Facebook'ta Buldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.04.2024 - 14:46

Sosyal medyanın gücü malumunuz... Ancak ABD gibi dev bir ülkede tamamen sırra kadem basan birini bulmak oldukça zor. Ashley McGuire isimli anne ise bebeğini ve çocuklarını bırakarak kaçan kocasını bulmaya karar verdi. Facebook'ta yazdığı postun ardından aranan kocaya farklı bir kimlikle de olsa ulaşıldı. Mcguire'ın paylaşımı şöyle 👇

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Bu sefer gerçekten Facebook'un gücünü test etmek istiyorum... Bu kocam Charles Withers. İlgi odağı olmayı seviyor ama bundan ne kadar hoşlanacağından emin değilim.

Bu sefer gerçekten Facebook'un gücünü test etmek istiyorum... Bu kocam Charles Withers. İlgi odağı olmayı seviyor ama bundan ne kadar hoşlanacağından emin değilim.

Geçen yıl, en küçük bebeğimize hamileyken koca ve baba olmanın artık istediği yaşam tarzı olmadığına karar verdi ve hayalet gibi iz bırakmadan terk etti. Tamamen ulaşılmaz olan birinden boşanmak gerçekten zor ve uzun sürüyor, bu yüzden birkaç evrakta imzasını almak için onun izini sürmeye çalışıyorum, böylece sonunda bu defteri kapatıp hayatıma devam edebileyim.

Bir yılı aşkın süredir görmediği çocuğu ve hiç tanışmadığı bir bebeği var. Eyalet dışında bir yere taşınmış ve telefon numarasını değiştirmiş.

Bir yılı aşkın süredir görmediği çocuğu ve hiç tanışmadığı bir bebeği var. Eyalet dışında bir yere taşınmış ve telefon numarasını değiştirmiş.

Artık 'Charlie' ismini kullanıyor. Kendisi İngiliz ve çekici bir şef ve muhtemelen otelcilik sektöründe bir yerlerde çalışıyor. Muhtemelen Massachusetts'te bir karısı veya çocukları olduğundan hiç bahsetmemiştir. Eğer onu tanıyorsan, onunla çalışıyorsan, onunla çıkıyorsan ya da onunla arkadaşsan, lütfen benimle temasa geçmesini sağlayabilir ve onu nerede bulabileceğimi bana bildirebilir misin? Buradaki tüm kızlar ,paylaşmaktan çekinmeyin bir arkadaşının arkadaşı onun nerede olduğunu bilmeli!

Ardından bir güncelleme geldi.

Ardından bir güncelleme geldi.

Arkadaşlar, bu kesinlikle delilik. Belki benim bölgemden birisinin onunla hâlâ iletişim halinde olduğunu düşündüm ama bunu kesinlikle beklemiyordum.

Onu bulmak için fazlasıyla bilgi aldım. Kelimenin tam anlamıyla, bazıları bilgi, bazıları destek içeren yüzlerce mesajım var ve hepsi için teşekkür ediyorum. Bekar anneler özeldir ve çoğunuzun benimle aynı durumu yaşadığını biliyorum.

Lütfen ona gerçekten herhangi bir kötü niyetim olmadığını bilin. Desteğiniz için içtenlikle minnettarım, ancak lütfen tehdit etmeyin, nefret yaymayın veya dışarı çıkıp onu bulmaya çalışmayın.

Lütfen ona gerçekten herhangi bir kötü niyetim olmadığını bilin. Desteğiniz için içtenlikle minnettarım, ancak lütfen tehdit etmeyin, nefret yaymayın veya dışarı çıkıp onu bulmaya çalışmayın.

Ben ve çocuklarımın hayatımıza yeniden başlayabilmemiz ve oluşan hasarı düzeltebilmemiz için bu durumun çözüldüğünü görmek istiyorum. Günün sonunda bebeklerimin yanına gelip onların annesi olacağım. Bu yüzden ne olursa olsun kazandığımı düşünüyorum. Ayrıca herkesin gönderdiği karaoke videosu... Bunun aslında o olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden karaokenin internette yayınlanmasından dolayı her kim olursa olsun özür dilerim. Yine de harika bir iş çıkardınız!

Herkese tekrar teşekkür ederim

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