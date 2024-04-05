Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanı Seçilmesine Mizahi Açıdan Bakan Kişiler
Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanı Seçilmesine Mizahi Açıdan Bakan Kişiler
31 Mart öncesi partiler adaylarını açıklarken bir isim dikkat çekmişti... Behzat Ç, ve Köprü gibi işlerle üne kavuşan tiyatrocu ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu. Ankara'ya bağlı Etimesgut'a aday olan Beşikçioğlu seçimi kazandı, mazbatasını aldı ama başkan olmasının ardından gelen mizah bitmedi.
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Oğuzhan Uğur'da somut bir vaatte bulunmaması çok konuşulmuştu.
İlk poz da geldi.
🤔
Harun gelmez kesin.
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Farklı bir açı...
Sizce?
Kurgu gerçek karıştı.
Biraz da Almanca.
Olası diyaloglar
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Kafalarda tek soru!
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