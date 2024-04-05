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Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanı Seçilmesine Mizahi Açıdan Bakan Kişiler

Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanı Seçilmesine Mizahi Açıdan Bakan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.04.2024 - 14:52

31 Mart öncesi partiler adaylarını açıklarken bir isim dikkat çekmişti... Behzat Ç, ve Köprü gibi işlerle üne kavuşan tiyatrocu ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu. Ankara'ya bağlı Etimesgut'a aday olan Beşikçioğlu seçimi kazandı, mazbatasını aldı ama başkan olmasının ardından gelen mizah bitmedi.

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Başarılar dileyelim.

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