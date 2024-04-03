Beyin Kurcalayan Sorulardan Dua İsteyen Ateist Toruna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Beyin Kurcalayan Sorulardan Dua İsteyen Ateist Toruna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü hangi tweetler timeline'ı neşelendirmiş, hangi postlar etkileşim olarak almış yürümüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Durduk yere aklımıza düştü.
İlginç yorumlarda bugün...
Oha!
👇
Derin bir tespit...
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Cidden o mu?
Gitti paralar!
Kahrolsun önyargılar!
Aferin sana!
Kent tostçusu
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