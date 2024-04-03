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Beyin Kurcalayan Sorulardan Dua İsteyen Ateist Toruna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Beyin Kurcalayan Sorulardan Dua İsteyen Ateist Toruna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.04.2024 - 19:28

Bakalım Çarşamba günü hangi tweetler timeline'ı neşelendirmiş, hangi postlar etkileşim olarak almış yürümüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Durduk yere aklımıza düştü.

Durduk yere aklımıza düştü.
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İlginç yorumlarda bugün...

İlginç yorumlarda bugün...
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Oha!

Oha!
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👇

👇
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Derin bir tespit...

Derin bir tespit...
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Cidden o mu?

Cidden o mu?
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Gitti paralar!

Gitti paralar!
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Kahrolsun önyargılar!

Kahrolsun önyargılar!
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Aferin sana!

Aferin sana!
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Kent tostçusu

Kent tostçusu
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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