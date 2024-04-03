Nafaka Ödememek İçin Nezarethaneye Giren Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Viral Oldu
Nafaka Ödememek İçin Nezarethaneye Giren Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Viral Oldu
Boşanma sonrası bazı durumlarda ödenen nafaka uzun süredir tartışma konusu. Bir taraf kısa süren evliliklerin bile ardından ödenen ücretleri yüksek ve haksız bulurken diğer tarafta da bu ücrete kadının güvencesi olarak bakıyor. Bir X kullanıcısı da nafaka ödememek için düzenli olarak nezarete girdiğini belirtti. Kanıt olarak da içeriden fotoğraf paylaştı.
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Nafaka ödemeyen eski eşler için de bazı disiplin cezaları uygulanıyor. Bahri İnceler de bu cezayı çekenlerden.
Ancak belirttiğine göre ödeyecek durumu olmasına rağmen hobi olarak girip çıkıyor.
Tabii nafakadan yararlananların soruları da oldu.
Kendisi olduğunu doğruladı.
Nafakasının 3 bin dolar olduğunu, bu tutarın fazlasını çocuğu için harcadığını öne sürdü.
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