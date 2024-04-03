Nafaka Ödememek İçin Nezarethaneye Giren Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Viral Oldu

Boşanma sonrası bazı durumlarda ödenen nafaka uzun süredir tartışma konusu. Bir taraf kısa süren evliliklerin bile ardından ödenen ücretleri yüksek ve haksız bulurken diğer tarafta da bu ücrete kadının güvencesi olarak bakıyor. Bir X kullanıcısı da nafaka ödememek için düzenli olarak nezarete girdiğini belirtti. Kanıt olarak da içeriden fotoğraf paylaştı.