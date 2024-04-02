Seçilemeyince Trip Atan Muhtardan Her Şeyi Yerel Seçime Bağlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Seçilemeyince Trip Atan Muhtardan Her Şeyi Yerel Seçime Bağlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yepyeni bu Nisan ayının ilk Salı günü sosyal medyanın lokomitifi Twitter'da (X) en çok hangi paylaşımlar güldürmüş, kimler postlarıyla etkileşime doymuş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlıyoruz!
Ali Babacan oy oranıyla olmasa da SMS'leriyle damga vuran isimlerdendi.
Kızılcık Şerbeti Fatih'in paylaşımı 👇
👇
Kursun silinmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her yerdeler!
Olgunlukla karşılamak gerekmez mi?
Bence itiraz etmeli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
ekrem imaro ya benzerleri oy verse kazanıyormuş zaten 😂😂😂