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Seçilemeyince Trip Atan Muhtardan Her Şeyi Yerel Seçime Bağlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Seçilemeyince Trip Atan Muhtardan Her Şeyi Yerel Seçime Bağlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.04.2024 - 18:23

Bakalım yepyeni bu Nisan ayının ilk Salı günü sosyal medyanın lokomitifi Twitter'da (X) en çok hangi paylaşımlar güldürmüş, kimler postlarıyla etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Ali Babacan oy oranıyla olmasa da SMS'leriyle damga vuran isimlerdendi.

Ali Babacan oy oranıyla olmasa da SMS'leriyle damga vuran isimlerdendi.
twitter.com

Kızılcık Şerbeti Fatih'in paylaşımı 👇

Kızılcık Şerbeti Fatih'in paylaşımı 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kursun silinmiş.

Kursun silinmiş.
twitter.com
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Her yerdeler!

Her yerdeler!
twitter.com

Olgunlukla karşılamak gerekmez mi?

Olgunlukla karşılamak gerekmez mi?
twitter.com

Umutluydu gerçi.

Sıradışı muhtarımızı da selamlayalım.

Bence itiraz etmeli.

Bence itiraz etmeli.
twitter.com
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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garibann

ekrem imaro ya benzerleri oy verse kazanıyormuş zaten 😂😂😂