Sosyal Medyadaki Ak Parti'ye Yakın İsimlerden 2024 Seçimleriyle İlgili Gelen İlk Tepkiler
Sosyal Medyadaki Ak Parti'ye Yakın İsimlerden 2024 Seçimleriyle İlgili Gelen İlk Tepkiler
31 Mart Yerel Seçimleri şüphesiz muhalif seçmen için mutluluk verici siyasi olaylardan biriydi. Ancak işin bir de iktidar tarafı var. Bakalım ünlü ve ünsüz isimlerin yenilgiye tepkileri neler olmuş?
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Kurtlar Vadisi referansları sıkça kullanıldı.
Yeni Şafak çalışanı Taha Hüseyin Karagöz ise başarısızlığı partisine bağladı.
Farklı denklemler kuranlar da oldu.
Yeşim Salkım'la olan tartışmasıyla bilinen bir akademisyenin tepkisi de şu şekildeydi.
Daha hoşgörülü olanlar da vardı.
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CHP'nin başarılı olmadığını düşünen eski bir TRT çalışanının paylaşımı şu şekilde.
Enteresan çıkarımlar da var.
Üsküdar ayrı bir yara oluşturmuş.
Kombi paylaşımıyla bilinen Abdurrahman Uzun da tam destek açıkladı.
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Aracında çektiği videolarla gündeme gelen Selmanoğlu da öfkeliydi.
Diğer tepkiler şöyle 👇
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Ya bi partinin tüm secmenlerinin söylemi tugce kazaz gibi mi olur lan biraz vizyonunuzu gelistirin bari