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Sosyal Medyadaki Ak Parti'ye Yakın İsimlerden 2024 Seçimleriyle İlgili Gelen İlk Tepkiler

Sosyal Medyadaki Ak Parti'ye Yakın İsimlerden 2024 Seçimleriyle İlgili Gelen İlk Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.04.2024 - 22:33

31 Mart Yerel Seçimleri şüphesiz muhalif seçmen için mutluluk verici siyasi olaylardan biriydi. Ancak işin bir de iktidar tarafı var. Bakalım ünlü ve ünsüz isimlerin yenilgiye tepkileri neler olmuş?

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Kurtlar Vadisi referansları sıkça kullanıldı.

Kurtlar Vadisi referansları sıkça kullanıldı.
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Yeni Şafak çalışanı Taha Hüseyin Karagöz ise başarısızlığı partisine bağladı.

Yeni Şafak çalışanı Taha Hüseyin Karagöz ise başarısızlığı partisine bağladı.
twitter.com

Farklı denklemler kuranlar da oldu.

Farklı denklemler kuranlar da oldu.
twitter.com

Yeşim Salkım'la olan tartışmasıyla bilinen bir akademisyenin tepkisi de şu şekildeydi.

Yeşim Salkım'la olan tartışmasıyla bilinen bir akademisyenin tepkisi de şu şekildeydi.
twitter.com

Daha hoşgörülü olanlar da vardı.

Daha hoşgörülü olanlar da vardı.
twitter.com
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Video kesit kullanan isimler de oldu.

CHP'nin başarılı olmadığını düşünen eski bir TRT çalışanının paylaşımı şu şekilde.

CHP'nin başarılı olmadığını düşünen eski bir TRT çalışanının paylaşımı şu şekilde.
twitter.com

Enteresan çıkarımlar da var.

Enteresan çıkarımlar da var.
twitter.com

Üsküdar ayrı bir yara oluşturmuş.

Üsküdar ayrı bir yara oluşturmuş.
twitter.com

Kombi paylaşımıyla bilinen Abdurrahman Uzun da tam destek açıkladı.

Kombi paylaşımıyla bilinen Abdurrahman Uzun da tam destek açıkladı.
twitter.com
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Aracında çektiği videolarla gündeme gelen Selmanoğlu da öfkeliydi.

Aracında çektiği videolarla gündeme gelen Selmanoğlu da öfkeliydi.
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Diğer tepkiler şöyle 👇

Diğer tepkiler şöyle 👇

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sinan

Ya bi partinin tüm secmenlerinin söylemi tugce kazaz gibi mi olur lan biraz vizyonunuzu gelistirin bari