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Mansur Yavaş'ın Rakibini İkiye Katlayarak Kazandığı Seçimi Mizahla Yorumlayan Kişiler

Mansur Yavaş'ın Rakibini İkiye Katlayarak Kazandığı Seçimi Mizahla Yorumlayan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.04.2024 - 10:52

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin yıldızı mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş aldığı rekor oyla en yakın rakibi Turgut Altınok'u ikiye katladı. Tabii sosyal medyada da bu büyük fark gözlerden kaçmadı.

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Altınok'un daireleri dile dolandı.

Altınok'un daireleri dile dolandı.
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Tarihi referans verenler...

Tarihi referans verenler...
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İlginç benzetmeler yapanlar.

İlginç benzetmeler yapanlar.
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Sonuçlar ilk açıklandığında en rahat olan adaydı.

Tabii Etimesgut'tan da destek geldi.

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