Mansur Yavaş'ın Rakibini İkiye Katlayarak Kazandığı Seçimi Mizahla Yorumlayan Kişiler

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin yıldızı mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş aldığı rekor oyla en yakın rakibi Turgut Altınok'u ikiye katladı. Tabii sosyal medyada da bu büyük fark gözlerden kaçmadı.