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31 Mart Yerel Seçimlerindeki Şakalarıyla Birincilikte CHP ile Yarışan Mizahşörler

31 Mart Yerel Seçimlerindeki Şakalarıyla Birincilikte CHP ile Yarışan Mizahşörler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.04.2024 - 12:48

Bilen bilir; Twitter'ın bazı efsane geceleri vardır. Ortada bir olay vardır ve herkes üstüne koya koya espriler yapar ve belli bir zaman sonra bu mizahın nereye çıkacağına akıl sır ermez. Dün gece de öyle bir geceydi ve binlerce eğlenceli paylaşım geldi. Biz de arada kaçırdıklarınız olmuştur diye en iyilerini derledik.

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