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Edebi Gönderme Yaparak Güldürenlerden Erdal Beşikçioğlu'nun Spor Tarzına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Edebi Gönderme Yaparak Güldürenlerden Erdal Beşikçioğlu'nun Spor Tarzına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.04.2024 - 19:07

Bakalım Perşembe günü Twitter'da neler dönmüş, en çok nelere gülünmüş? En yüksek etkileşimi kimler almış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Yaşlandık gençler...

Yaşlandık gençler...
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Çok da ufaklık değil gibi?

Çok da ufaklık değil gibi?
twitter.com

Ayrıntıyı yakalayanlar...

Ayrıntıyı yakalayanlar...
twitter.com

Aynısı!

Aynısı!
twitter.com
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Şöyle dengesiz bir hava var.

Şöyle dengesiz bir hava var.
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Tam hastalık havaları...

Tam hastalık havaları...
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Yakalandın Alp.

Yakalandın Alp.

Neden bu renk?

Neden bu renk?
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Hayalgücünün gücü

Hayalgücünün gücü
twitter.com
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Sağlık önemli.

Sağlık önemli.
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🧿

🧿
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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