Edebi Gönderme Yaparak Güldürenlerden Erdal Beşikçioğlu'nun Spor Tarzına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Edebi Gönderme Yaparak Güldürenlerden Erdal Beşikçioğlu'nun Spor Tarzına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü Twitter'da neler dönmüş, en çok nelere gülünmüş? En yüksek etkileşimi kimler almış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Yaşlandık gençler...
Çok da ufaklık değil gibi?
Ayrıntıyı yakalayanlar...
Aynısı!
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Şöyle dengesiz bir hava var.
Tam hastalık havaları...
Yakalandın Alp.
Neden bu renk?
Hayalgücünün gücü
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Sağlık önemli.
🧿
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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