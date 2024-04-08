Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
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Korku dolu bir yazışmayla başlayalım!
Beynimizin %99'unu kullanırsak ne olur?
Ne şampuanmış arkadaş!
Sextingde bile hemşehricilik var.
Bu kadar önyargılı olmayın!
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Bizim zamanımızda oversharing yoktu.
Bana değerli hemşehrim de!
Kıskançlık seviyesi 👇
Ulan erkekler!
Çok iyi plan!
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Gel falcıyı şaşırtalım!
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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