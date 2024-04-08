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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.04.2024 - 17:07

WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Korku dolu bir yazışmayla başlayalım!

Korku dolu bir yazışmayla başlayalım!
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Beynimizin %99'unu kullanırsak ne olur?

Beynimizin %99'unu kullanırsak ne olur?
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Ne şampuanmış arkadaş!

Ne şampuanmış arkadaş!
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Sextingde bile hemşehricilik var.

Sextingde bile hemşehricilik var.
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Bu kadar önyargılı olmayın!

Bu kadar önyargılı olmayın!
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Bizim zamanımızda oversharing yoktu.

Bizim zamanımızda oversharing yoktu.
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Bana değerli hemşehrim de!

Bana değerli hemşehrim de!
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Kıskançlık seviyesi 👇

Kıskançlık seviyesi 👇
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Ulan erkekler!

Ulan erkekler!
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Çok iyi plan!

Çok iyi plan!
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Gel falcıyı şaşırtalım!

Gel falcıyı şaşırtalım!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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