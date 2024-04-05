Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Geçtiğimiz hafta yerel seçimlerin de etkisiyle inanılmaz bir tweet akışı yaşandı. Bunların önemli bir kısmı ise komik paylaşımlardı. Bakalım hangi tweetler süzgecimizden geçip burada yer almaya hak kazanmış?

İyi eğlenceler 🚀