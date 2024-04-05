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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.04.2024 - 16:10

Geçtiğimiz hafta yerel seçimlerin de etkisiyle inanılmaz bir tweet akışı yaşandı. Bunların önemli bir kısmı ise komik paylaşımlardı. Bakalım hangi tweetler süzgecimizden geçip burada yer almaya hak kazanmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Kılsa dert kılmasa dert.

Kılsa dert kılmasa dert.
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Sakin ol makine.

Sakin ol makine.
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Kimse çözemedi.

Kimse çözemedi.
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Çok iyi ikili!

Çok iyi ikili!
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Asırlar da geçmemiş.

Asırlar da geçmemiş.
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Başka renk bulamamışlar mı?

Başka renk bulamamışlar mı?
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Müzeden alıp gelmiş.

Müzeden alıp gelmiş.
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Neyse ki bitti.

Neyse ki bitti.
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Kayserililere cevap hakkı doğdu.

Kayserililere cevap hakkı doğdu.
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Acemi seçmen dehşet saçtı.

Acemi seçmen dehşet saçtı.
twitter.com

Özet:

Özet:
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👇

👇
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Ne geceydi ama!

Ne geceydi ama!
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Çorum bile geliyordu.

Çorum bile geliyordu.
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👇

👇
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İlginç sonuçlar geldi.

İlginç sonuçlar geldi.
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DAHA kırmızı!

DAHA kırmızı!
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Baydı!

Baydı!

İnanılmaz bir mizah!

İnanılmaz bir mizah!
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Böyle ufaklık mı olur?

Böyle ufaklık mı olur?
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Haftaya görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik!

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