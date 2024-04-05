Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta yerel seçimlerin de etkisiyle inanılmaz bir tweet akışı yaşandı. Bunların önemli bir kısmı ise komik paylaşımlardı. Bakalım hangi tweetler süzgecimizden geçip burada yer almaya hak kazanmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Kılsa dert kılmasa dert.
Sakin ol makine.
Kimse çözemedi.
Çok iyi ikili!
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Asırlar da geçmemiş.
Başka renk bulamamışlar mı?
Müzeden alıp gelmiş.
Neyse ki bitti.
Kayserililere cevap hakkı doğdu.
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Acemi seçmen dehşet saçtı.
Özet:
👇
Ne geceydi ama!
Çorum bile geliyordu.
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👇
İlginç sonuçlar geldi.
DAHA kırmızı!
Baydı!
İnanılmaz bir mizah!
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Böyle ufaklık mı olur?
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