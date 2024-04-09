Telefonun İcadını Unutan Analarımızdan Bayramda Tatile Gidememe Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Telefonun İcadını Unutan Analarımızdan Bayramda Tatile Gidememe Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bayramın artık kapıda olduğu arefe gününde Twitter (X) kullanıcıları yine mizahlarını konuşturarak şov yaptılar! Gelin son 24 saatin en komik tweetleri arasında birlikte bir gezintiye çıkalım.
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Bayramda tatile çıkamayanlar olarak sinir seviyemiz şuralarda bir yerlerde.
Trakyalılara cevap hakkı doğdu. 😂
🥲
Uğruna arkadaşlarımı gece gündüz darladığım çocukla aramızdaki uyum. 👇
Anneler bunu aralarındaki gizli bir anlaşma çerçevesinde yapıyor olabilirler mi? Böyle organize bir eylemin imkanı yok çünkü.
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Yaşlı hissettirmek istemeyiz ama 2006 doğumlular üniversiteye gidecek yaşa gelmişler...
Emeklilikleri gelmeden gidip görmek lazım.
Ya Allah affetsin ama buna biraz güldük. 😂
Bir karne haftası klasiği... Bu geleneğin hala devam ettiğini görmek duygulandırdı.
Yarın görüşmek üzere!
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